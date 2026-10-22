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Kars'ta köy okulunda öğrencilere güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi

Kars Emniyet Müdürlüğü, Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu'nda öğrencilere güvenlik ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars'ta köy okulunda öğrencilere güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi ve dijital ortamlarda daha güvenli davranış geliştirmeleri hedeflendi.

Programda temel güvenlik kurallarına yer verilirken, özellikle internet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu. Polisler, anlatımlarında uygulamaya yönelik örnekler vererek öğrencilerin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaya çalıştı.

Dijital ortamda dikkat edilmesi gerekenler:

Bilgilendirme sırasında kişisel bilgilerin korunması öncelikli konu olarak işlendi. Öğrencilere, kimlik bilgileri, ev adresi, telefon numarası gibi bilgileri paylaşmamalarının önemi aktarıldı. Ayrıca tanımadıkları kişilerden gelen mesaj ve bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Polisler, şüpheli içerik veya davranışlarla karşılaşıldığında öğrencilerin panik yapmadan durumu paylaşmaları gerektiğini belirtti. Bu çerçevede şüpheli durumlarda öğretmenlere ve ailelere bilgi verilmesi gerektiği açıklandı ve iletişim kanallarının kullanımı anlatıldı.

Okul içi ve günlük hayatta güvenlik önlemleri:

Etkinlikte internet odaklı bilgilendirmenin yanı sıra okul içi ve gündelik yaşamda alınabilecek basit güvenlik önlemleri de ele alındı. Öğrencilere tanımadıkları kişilerle yalnız başına konuşmama, bilinmeyen ortam ve araçlara binmeme gibi temel kurallar hatırlatıldı.

Sunumlarda yaş seviyesine uygun dil ve görseller kullanılarak katılım teşvik edildi ve öğrencilerin soru-cevap yoluyla aktarılan mesajları pekiştirmesine olanak tanındı.

Eğitimin sonunda öğrencilere, aktarılan bilgilerin hatırlatılması ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışma ile öğrencilerin hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortamlarda daha bilinçli hareket etmelerinin sağlanması amaçlandı.

KARS’TA ÖĞRENCİLERE TEMEL GÜVENLİK VE GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMİ(KARS-İHA)

KARS’TA ÖĞRENCİLERE TEMEL GÜVENLİK VE GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMİ(KARS-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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