Kars'ta Sarıkamış mahallesinde yedi ayı çöpleri karıştırdı

Kars'ta Sarıkamış mahallesinde yedi ayı sokaklarda görüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alandan yerleşim bölgesine inen ayılar, mahallede ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 7 ayı, yiyecek bulmak amacıyla aynı anda sokağa girerek çöp alanlarına yöneldi. Mahallede kısa süreli hareketlilik yaşanırken olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Kayda yansıyan anlarda ayıların sakin ve rahat tavırlar sergilediği görülüyor. Ayılar, özellikle çöp konteynerleri çevresine yoğunlaşarak konteynerleri çekiştirip devirdi ve içerideki atıkları karıştırdı. Bazı görüntülerde ayıların sokakta birbirleriyle oyun oynar gibi davrandığı da dikkat çekti. Sahadaki kayıtlar aynı anda birden fazla ayının mahallede dolaştığını net biçimde gösteriyor.

Mahalledeki tepkiler ve dikkat çekilen noktalar:

Mahalle sakinleri olay sırasında kısa süreli tedirginlik yaşadı; ancak görüntülerde doğrudan insan-ayı çatışması görülmedi. Kaydı yapan kişi, olayın beklenmedik ve olağanüstü olduğunu belirtti. Görüntüler mahalledeki yaşamla yaban hayatı arasındaki yakın temasın somut bir örneğini ortaya koydu.

Olay, ormanlık alanlarla yerleşim birimleri arasındaki sınırların yakınlığını ve vahşi yaşamın besin arayışında yerleşimlere inebildiğini hatırlatıyor. Kaydedilen görüntüler, ilçede yaşanan hareketliliğin görsel belgesi olarak kamuoyuna yansıdı.

KARS'IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE YİYECEK ARAMAK İÇİN İNDİKLERİ MAHALLEDE RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKEN 7 AYI KAMERALARA YANSIDI.