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Beşiktaş Kocaelispor sınavı öncesi kondisyon ve taktiğe ağırlık verdi

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde Kocaelispor hazırlıklarını kondisyon ve taktik çalışmayla sürdürüp U19 maçıyla tamamladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş Kocaelispor sınavı öncesi kondisyon ve taktiğe ağırlık verdi

maç hazırlıkları sürüyor:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşması öncesinde bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma BJK Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Idman, ısınma koşularıyla başlayıp kondisyon ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Seans boyunca oyuncuların tempo ve dayanıklılığa yönelik egzersizlere ağırlık verildi; teknik ekibin planları maçın gereksinimlerine göre şekillendirildi.

idman maçı ve kapanış:

Çalışma, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı. Seansın son bölümünde elde edilen geri bildirimlerle takımın maç taktiği ve saha içi uyumu pekiştirildi.

Teknik ekip, program doğrultusunda hazırlıkları sürdürmeye devam edecek ve hafta içinde maç kadrosu ile son idmanları yaparak Kocaelispor karşılaşmasına hazırlanacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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