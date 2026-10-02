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Kamil Ocak’ta birlik zamanı: Umut Yılmaz'dan tribünleri doldurma çağrısı

Gaziantep Basketbol, 3 Ekim Cumartesi 17.00'de Kamil Ocak'ta Yalova Haremspor'u ağırlayacak; Umut Yılmaz tüm hemşehrileri tribünleri doldurmaya çağırdı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kamil Ocak’ta birlik zamanı: Umut Yılmaz'dan tribünleri doldurma çağrısı

Kamil Ocak’ta tam destek bekleniyor

Gaziantep Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Kamil Ocak Spor Salonu'nda Yalova Haremspor'u konuk edecek. Kulübün onursal başkanı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şehrin takımının arkasında durmasının önemine dikkat çekerek tüm Gazianteplileri mücadeleye destek vermeye çağırdı.

Başkan Yılmaz'ın mesajı:

Yılmaz, Gaziantep'in spor kültürü ve birlikteliğine vurgu yaparak takımın hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti. Başkan, bu takımın yerinin Süper Lig olduğunu vurguladı ve sahada ter döken oyuncular, teknik ekip ile yönetimin moralini yükseltmek için tribün desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

Tribün çağrısının detayları:

Yılmaz, hemşehrilerine seslenirken Cumartesi gününü işaret etti: 'Kamil Ocak'ta buluşalım. Kırmızı-siyah formalarımızı giyelim, tribünleri dolduralım.' Aileleri, çocukları ve gençleri de maça davet eden başkan, kent desteğinin takıma güç kazandıracağını belirtti ve Gaziantep'in basketbol sevgisini tüm Türkiye'ye göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Maçın atmosferi ve geniş katılımın takıma sağlayacağı moral, sezonun geri kalanına da olumlu yansıyabilir. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, tribünlerden gelecek yoğun destekle sahada daha iddialı bir mücadele sergilemeyi hedefliyor.

GAZİANTEP BASKETBOL, TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA YALOVA HAREMSPOR’U KONUK...

GAZİANTEP BASKETBOL, TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA YALOVA HAREMSPOR’U KONUK EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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