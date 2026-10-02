Denizli amatör spor haftasında sahaya iniyor

Amatör spor haftası denizli programı

Amatör sporlara ilginin artırılması ve her yaştan bireyin spora teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası, bu yıl 05-11 Ekim 2026 tarihlerinde Denizli'de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak yürütülecek etkinliklerin bir parçası olacak.

Kortej yürüyüşü ve meydan etkinlikleri:

Haftanın öne çıkan etkinliklerinden kısa yürüyüş 07 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Yürüyüş Valilik önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'na kadar sürecek ve bando eşliğinde gerçekleşecek. Yürüyüşe protokol üyeleri, amatör sporcular ve her yaştan vatandaşlar katılabilecek; yürüyüşün ardından meydanda branş tanıtımları ve sporcu gösterileri düzenlenecek.

Hafta boyunca düzenlenecek turnuvalar:

Amatör Spor Haftası kapsamında hafta boyunca farklı branşlarda turnuvalar yapılacak. Programda Satranç, Okçuluk, Masa Tenisi, Cimnastik, Badminton, Basketbol, Karate, Hemsball gibi disiplinlerde müsabakalar ve tanıtım etkinlikleri yer alacak. İlçelerde ise Gençlik Spor İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yerel düzeyde faaliyetler düzenlenecek ve haftanın önemi üzerine bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

İl müdürünün mesajı:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, amatör sporların toplum sağlığı ve gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: 'Amatör sporlar, sporun kalbidir. Türk Sporu amatörlerin omuzlarında yükselmeye devam ediyor. Bu alandaki emek ve özveri; gençlerimizin gelişiminde, disiplin kazanmalarında ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde büyük rol oynuyor. Biz de bu ruhu desteklemek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz.'

Yetkililer, haftanın amaçlarından birinin amatör sporları görünür kılmak ve katılımcılığı artırmak olduğunu belirterek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

AMATÖR SPORLARA İLGİNİN ARTIRILMASI VE HER YAŞTAN BİREYİN SPORA TEŞVİK EDİLMESİ AMACIYLA HER SENE KUTLANAN AMATÖR SPOR HAFTASI, BU YIL 05-11 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DENİZLİ’DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK.