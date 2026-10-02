Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Nilüfer Belediyespor yeni sezon öncesi birlik mesajı verdi

Nilüfer Belediyespor Eker kadrosu, 2026-2027 sezonu öncesi düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek centilmence mücadele ve kalite hedeflerini paylaştı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Nilüfer Belediyespor yeni sezon öncesi birlik mesajı verdi

takım kahvaltıda buluştu:

Nilüfer Belediyespor Eker Voleybol A Takımı, 2026-2027 sezonu öncesinde bir restoranda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyona Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Başkan Yardımcısı Gülver Deniz, Baş Antrenör Gökhan Durmaz, teknik ekip ve sporcular katıldı.

kulüp başkanının değerlendirmesi:

Programda konuşan Muharrem Or, takımın antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğunu belirterek oyunculara ve teknik ekibe emekleri için teşekkür etti. Or, geçen sezon ligde sergiledikleri oyunla dikkat çektiklerini hatırlatarak, kulübün temel hedefinin galibiyet ya da mağlubiyet baskısından uzak, centilmence ve kaliteli bir voleybol ortaya koymak olduğunu vurguladı.

yol haritası ve beklentiler:

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2026-2027 sezonuna Eczacıbaşı Peron İstanbul maçı ile başlayacak Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı için kulüp yönetimi, belediye ve teknik ekip ortak destek mesajı verdi. Yönetim ve belediye adına Or, takıma yeni sezonda başarılar dileyerek bu tür birlikteliklerin devam edeceğini ifade etti.

NİLÜFER BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI MUHARREM OR, KONUŞMA YAPTI.

NİLÜFER BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI MUHARREM OR, KONUŞMA YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Y. Denizli Basket avrupa serüvenine evinde başlayacak
images

Konuralp Beyleri evinde Tokat Belediyespor'u ağırlıyor
images

Alanyaspor hazırlıklarını hızlandırdı: Erzurumspor FK maçı öncesi taktik ağırlık...
images

Boluspor'a FIFA'dan üç dönem transfer yasağı: kümede kalma mücadelesi zorlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da OKUSAM projesiyle okuma kültürü güçlendirilecek

Adalet arayışı limanda: Filo Jet faciasının yakınları mahkeme sonrası yürüdü

Kapatıldığı belirtilen ruhsatsız ocakta göçük: madenci hayatını kaybetti

Ulubey yolunda çarpışma: aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı