Nilüfer Belediyespor yeni sezon öncesi birlik mesajı verdi

takım kahvaltıda buluştu:

Nilüfer Belediyespor Eker Voleybol A Takımı, 2026-2027 sezonu öncesinde bir restoranda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyona Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Başkan Yardımcısı Gülver Deniz, Baş Antrenör Gökhan Durmaz, teknik ekip ve sporcular katıldı.

kulüp başkanının değerlendirmesi:

Programda konuşan Muharrem Or, takımın antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğunu belirterek oyunculara ve teknik ekibe emekleri için teşekkür etti. Or, geçen sezon ligde sergiledikleri oyunla dikkat çektiklerini hatırlatarak, kulübün temel hedefinin galibiyet ya da mağlubiyet baskısından uzak, centilmence ve kaliteli bir voleybol ortaya koymak olduğunu vurguladı.

yol haritası ve beklentiler:

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2026-2027 sezonuna Eczacıbaşı Peron İstanbul maçı ile başlayacak Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı için kulüp yönetimi, belediye ve teknik ekip ortak destek mesajı verdi. Yönetim ve belediye adına Or, takıma yeni sezonda başarılar dileyerek bu tür birlikteliklerin devam edeceğini ifade etti.

NİLÜFER BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI MUHARREM OR, KONUŞMA YAPTI.