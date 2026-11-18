eğitim programının hedefi ve katılımcılar

Aksu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmayı amaçladı. Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda atık toplama ve çevre temizliği çalışmalarında görevli personelin yanı sıra Temizlik İşleri Müdürü ve temizlik şefleri de yer aldı.

eğitimin içeriği:

Eğitimi veren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Şaziye Karagöz, programda hem teorik hem de uygulamalı oturumlar gerçekleştirdi. Oturumlarda temizlik hizmetlerinde güvenli çalışma şartlarının önemi, çalışma alanlarında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Personelin iş başında karşılaşabileceği tehlikeler konusunda bilinç oluşturulmasına özel önem verildi; kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, güvenli çalışma yöntemleri ve teknik cihazların hatasız kullanımı hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Eğitimin amacı, rutin kuralların uygulanmasının olası kazaları büyük ölçüde önleyeceğini vurgulamaktı.

araç ve ekipman uygulamaları:

Eğitimin uygulamalı bölümünde çöp toplama araçları ve ekipmanlarının güvenli kullanımına ilişkin gösterimler yapıldı. Araçların manevra süreçleri ve atık toplama sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

Ayrıca acil durumlara müdahale yöntemleri üzerinde durularak, hareketli araçların bulunduğu yoğun çalışma ortamlarında personel güvenliğinin sağlanmasının önemi tekrarlandı. Katılımcılara uygulamalı örnekler üzerinden risk analizleri yaptırılarak, pratik becerilerin pekiştirilmesi hedeflendi.

Belediye yetkilileri, düzenli eğitimlerin personel güvenliğini artırdığına dikkat çekerek benzer programların sürdürüleceğini bildirdi. Eğitim, hem bireysel hem de ekip bazında güvenlik kültürünün güçlendirilmesine katkı sağladı.

AKSU BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" EĞİTİMİ VERİLDİ.