Anatinin sessiz öğretmenine saygı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, vasiyeti üzerine bedenini tıp öğrencilerine bağışlayan çiftçi Yılmaz Kaplan için "Son Ders" başlıklı bir veda töreni düzenledi. Etkinlik, "Anatinin Sessiz Öğretmenine Saygı ve Vefa" temasıyla; Kaplan'ın ailesi, sevenleri, tıp fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bağışın öyküsü:

Doğançayır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yılmaz Kaplan, 2021 yılında, 82 yaşında hayatını kaybetti. Hayattayken aldığı kararla bedenini kadavra olarak tıp öğrencilerine bağlamış; çocukları ve ailesinin onayı ile gerekli formaliteler tamamlanmıştı. Kaplan'ın bedeni, beş yıl boyunca ESOGÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı anatomi eğitimi için kullanıldı.

Törende konuşan kızı Aynur Kaplan Çağırıcı, babasının 23 Aralık 2021'de yaşlılıktan vefat ettiğini, hayatı boyunca sakin, çalışkan ve ileri görüşlü bir insan olduğunu anlattı. Ailenin bağış kararına destek verdiğini ve anabilim dalı ile işlemleri birlikte yürüttüklerini aktardı.

Eğitime katkısı ve teşekkürler:

Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı tıp eğitimi açısından kadavranın önemine vurgu yaparak, bağışın geleceğin cerrahlarının yetişmesinde hayati bir rol oynadığını belirtti ve bu davranışın diğer ailelere örnek olmasını diledi. ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferruh Hücel ise 1997'de göreve başladıklarında kadavra bulmanın güç olduğunu, ancak artan toplumsal bilinçle bağış havuzunun bugün sevindirici düzeye ulaştığını ifade etti.

Prof. Dr. Hücel, beş yıl boyunca bu kadavradan yüzlerce öğrenci ve asistanın yararlandığını söyleyerek bağışçının ailesine ve topluma teşekkür etti. Birinci sınıf tıp öğrencisi Rümeysa Ülker de kadavra üzerinde çalışmanın teorik bilginin ötesinde üç boyutlu öğrenme sağladığını ve bağışa minnet duyduklarını belirtti.

Törenin ardından Kaplan'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi Mezarlığı'na uğurlandı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE, VASİYETİ ÜZERİNE BEDENİNİ 5 YIL ÖNCE TIP ÖĞRENCİLERİNE BAĞIŞLAYAN 82 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ YILMAZ KAPLAN İÇİN "SON DERS" TÖRENİ DÜZENLENDİ.