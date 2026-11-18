Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde yeni üreme sağlık hizmetleri

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, hayvan sağlığı alanındaki hizmet yelpazesini üreme sağlığı odaklı muayene ve laboratuvar uygulamalarıyla genişletti. Hastanede özellikle erkek hayvanların üreme organları ile ilgili değerlendirmeler ve ineklerde kızgınlık tespiti için uygulamalı ve laboratuvar destekli incelemeler yapılmaya başlandı.

yapılan muayeneler ve uygulanan testler:

Erkek hayvanlarda üreme organları önce gözlem ve elle muayene yöntemleriyle inceleniyor; gerekli görüldüğünde ultrasonografi gibi görüntüleme tekniklerinden de yararlanılıyor. Sperm kalitesine ilişkin analizlerde ise hücrelerin hareket kabiliyeti, canlılık oranı, şekil ve yapı özellikleri ile akrozom ve hücre zarının bütünlüğü detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Bu incelemelerde kullanılan testler arasında HOST (Hipo-osmotik Şişme Testi) gibi yöntemler de bulunuyor; bu testlerle sperm hücrelerinin dış zar dayanıklılığı kontrol ediliyor ve spermlerin üreme açısından taşıdığı özellikler ayrıntılı olarak tespit ediliyor.

amaç ve beklentiler:

Gerçekleştirilen muayene ve laboratuvar analizlerinin amaçları arasında hayvanların üreme sağlığının korunması, üreme performanslarının değerlendirilmesi ve olası üreme sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi yer alıyor. Hastanedeki yeni hizmetlerin, yetiştiricilere erken müdahale ve doğru yönlendirme sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, sperm analizi ve kızgınlık muayenesi gibi yenilenen uygulamalarla hayvan sağlığı ve üretim verimliliğine katkı sunmayı hedefliyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ, HAYVAN SAĞLIĞI ALANINDAKİ HİZMETLERİNE YENİLERİNİ EKLEDİ