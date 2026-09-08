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Aksu'da yangın sürüyor, Kumluca'da alevlerin enerjisi düşürüldü

Vali Hulusi Şahin, Aksu'daki yangının yerleşim tehdidinin büyük oranda azaltıldığını, Kumluca'da ise yangının enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksu'da yangın sürüyor, Kumluca'da alevlerin enerjisi düşürüldü

Antalya'daki yangınlar ve genel durum:

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesinde Karaöz Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangının devam ettiğini, ancak yerleşim yerlerini tehdit boyutunun büyük oranda azaltıldığını açıkladı. Söndürme ve kontrol çalışmalarına yoğun şekilde devam ediliyor.

Müdahale, rüzgar etkisi ve tahliyeler:

Yangının dün başladıktan sonra ekiplerin müdahalesine rağmen zaman zaman hızlandığı bildirildi. Özellikle akşam saatlerinde rüzgar yönünün değişmesiyle alevler daha önce söndürülen Yeşilkaraman Mahallesinde yeniden yükseldi ve alevler Antalya-Isparta yoluna kadar ilerledi. Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında bazı mahalleler tamamen boşaltıldı; vatandaşlarda panik ve duygusal tepkiler gözlendi.

Vali Şahin, yangınla ilgili olarak şunları söyledi: "Dün bu saatlerde başlayan orman yangını birkaç saat önce rüzgar nedeniyle tekrar hızlandı. Birkaç yerden orman teşkilatımızın yapmış olduğu setleri kırarak hem Karaöz hem de Yeşilkaraman mahallemizin içlerine yayıldı ve buradaki evleri, seraları, hayvan ahırlarını, tehdit etti. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba gösterdiler ve ilk etapta zarar gören birkaç ev dışında diğer evleri kurtardılar."

Şahin ayrıca Jandarma Karakolu başta olmak üzere birçok yapının tehdit altında olduğunu, fakat ekiplerin aldığı tedbirlerle karakol ve diğer yapıların büyük bölümünün kurtarıldığını belirtti. "Bir miktar ziyan var, birkaç tane de telef olmuş hayvan var. Yangın bittikten sonra zarar ve hasar tespitlerini yapacağız," dedi.

Tahliye uygulamaları ve vatandaşların durumu:

Yetkililer bazı mahallelerde aralıklı olarak tahliye uyguladıklarını, tehdidin kalkmasıyla vatandaşların geri döndüğünü aktardı. Vali Şahin, "Tabii mahallelerde belli aralıklarla tahliye ediyoruz ama aynı zamanda da bir taraftan vatandaş tehdit ortadan kalkınca geri dönüyor. Bununla ilgili rakamlar arkadaşlarımız verirler ama rakamlar devamlı değişiyor," ifadelerini kullandı. Şu an itibarıyla geri dönenlerle birlikte yerleşim merkezlerinde büyük bir sorun olmadığını vurguladı.

Kumluca ve çevre ilçelerdeki gelişmeler:

Vali Şahin, öğlen saatlerinde başlayan Kumluca yangınının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "Bu arada yine öğlen saatlerinde Kumluca da büyük bir yangın başladı. O yangın da devam ediyor fakat enerjisi düşürüldü. Şu an itibariyle yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Tarım ve orman bakanımızla içişleri bakanımızla devamlı irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz hem havadan hem karadan çalışmaya devam devam ediyor" diye konuştu.

Vali ayrıca Serik ve başka ilçelerde küçük çaplı yangınların çıktığını, Aksu yangınının 24 saati aştığını ve müdahalenin karadan ve havadan sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, hasar tespit ve güvenlik çalışmalarının yangın kontrol altına alındıktan sonra hızlandırılacağını açıkladı.

Not: Bölgede çalışmalar devam ederken halkın yetkililerin tahliye ve güvenlik uyarılarına uyması önem taşıyor.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE 24 SAATTEN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN...

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE 24 SAATTEN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN ORMAN YANGININDA EKİPLERİN ALEVLERLE MÜCADELESİ CANSİPERHANE BİR ŞEKİLDE DEVAM EDERKEN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNAN ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN AÇIKLAMALARLA BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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