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Büyükmandıra'da rüzgarla yayılan mera yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Büyükmandıra beldesinde rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan mera yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Büyükmandıra'da rüzgarla yayılan mera yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Yangının çıkışı ve yayılması:

Büyükmandıra beldesi sınırlarındaki mera alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı ve yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü; olay yerinde devam eden soğutma çalışmaları ile olası can ve mal kaybı riski azaltılmaya çalışıldı.

Güvenlik önlemleri ve inceleme:

Jandarma ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alarak çevrede tedbirler uyguladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı ve yetkililerin çalışmaları sürüyor.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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