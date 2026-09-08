Ankara'da diplomasi trafiği: Hakan Fidan ile Heybet Halbusi bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi Ankara'da bir araya geldi.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantının resmi gündemi kısa açıklamalarla sınırlı olarak duyuruldu. Görüşmenin iki ülke arasındaki devam eden temaslar kapsamında gerçekleştiği ve karşılıklı iletişimin güçlendirilmesine hizmet edeceği değerlendiriliyor.

diplomasinin önemi:

Böylesi temaslar, parlamenter ve diplomatik kanalların aktif tutulması açısından önem taşıyor. Ankara'daki buluşma, taraflar arasında karşılıklı iş birliği ve düzenli diyalog için bir fırsat olarak öne çıkıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI HEYBET HALBUSİ İLE BİR ARAYA GELDİ.