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Ankara'da diplomasi trafiği: Hakan Fidan ile Heybet Halbusi bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara'da görüştü; ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik ele alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:34

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 20:37

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ankara'da diplomasi trafiği: Hakan Fidan ile Heybet Halbusi bir araya geldi

Ankara'da diplomasi trafiği: Hakan Fidan ile Heybet Halbusi bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi Ankara'da bir araya geldi.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantının resmi gündemi kısa açıklamalarla sınırlı olarak duyuruldu. Görüşmenin iki ülke arasındaki devam eden temaslar kapsamında gerçekleştiği ve karşılıklı iletişimin güçlendirilmesine hizmet edeceği değerlendiriliyor.

diplomasinin önemi:

Böylesi temaslar, parlamenter ve diplomatik kanalların aktif tutulması açısından önem taşıyor. Ankara'daki buluşma, taraflar arasında karşılıklı iş birliği ve düzenli diyalog için bir fırsat olarak öne çıkıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI HEYBET HALBUSİ İLE BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI HEYBET HALBUSİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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