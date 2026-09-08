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Bursa'da Türkiye-İtalya maçı için kapsamlı güvenlik hazırlığı

28 Eylül Bursa maçı öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanıp güvenlik, trafik ve stadyum tedbirlerini ele aldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da Türkiye-İtalya maçı için kapsamlı güvenlik hazırlığı

Bursa'da maç güvenliğine yönelik toplantı:

A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül tarihinde Bursa'da İtalya ile yapacağı karşılaşma öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı. Toplantıya Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Kadir Göç, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Gündemdeki önlemler:

Toplantıda stadyum ve çevresinde uygulanacak güvenlik önlemleri, taraftarların ulaşımı ile stadyuma giriş ve çıkışlarda yapılacak düzenlemeler değerlendirildi. Karşılaşma öncesi ve sırasındaki trafik tedbirleri de gündemde yer aldı.

Koordinasyon ve amaç:

Yetkililer, alınacak tedbirlerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde planlandığını belirtti ve karşılaşmanın güvenli, huzurlu ve coşkulu bir ortamda gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI ÖNCESİ BURSA&#039;DA GÜVENLİK TOPLANTISI

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI ÖNCESİ BURSA'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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