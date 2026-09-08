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Long Lellang yakınlarında helikopter kazası: sağlık ekibinden 5 kişi yaşamını yitirdi

Long Lellang yakınında düşen BO-105 tipi helikopterde 1 pilot, 1 doktor, 2 hemşire ve 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti; AAIB soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Long Lellang yakınlarında helikopter kazası: sağlık ekibinden 5 kişi yaşamını yitirdi

Sarawak'ta kaza detayları:

Malezya’nın Borneo Adası’nda yer alan Sarawak eyaletindeki Long Lellang Havalimanı yakınlarında bir helikopter düştü. Kazada, helikopterde bulunan 1 pilot, 1 doktor, 2 hemşire ve 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Olay, bölgede görev yapan sağlık personelinin resmi bir uçuşu sırasında gerçekleşti.

uçuşun rolü ve hizmetin kapsamı:

İlgili açıklamalarda, düşen helikopterin ulaşılması güç ve dağlık alanlarda tıbbi hizmet sağlayan "Flying Doctor Service" kapsamında görev yaptığı belirtildi. Bu hizmet, uzak yerleşimlere tıbbi bakım, ilaç ve sağlık desteği ulaştırmak amacıyla düzenli seferler yapıyor.

inceleme ve görgü tanıkları:

Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı ile Sağlık Bakanlığı ortak açıklama yaparken, Malezya Sivil Havacılık Otoritesi (CAAM) kazaya karışan aracın BO-105 tipi olduğunu duyurdu ve kazaya ilişkin bildirimi yerel saatle 15.58'de aldıklarını açıkladı. Hava Kazaları Soruşturma Bürosu (AAIB) kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, helikopterden düşmeden önce duman çıktığı görüldüğü bildirildi; soruşturma, bu görüntüler de dahil olmak üzere deliller üzerinde yoğunlaşacak.

MALEZYA&#039;DA SAĞLIK EKİBİNİ TAŞIYAN HELİKOPTER DÜŞTÜ: 5 ÖLÜ

MALEZYA'DA SAĞLIK EKİBİNİ TAŞIYAN HELİKOPTER DÜŞTÜ: 5 ÖLÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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