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Bursa'dan Kumluca'ya yardım konvoyu: iki itfaiye aracı ve uzman personel gönderildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, AKOM koordinasyonunda İtfaiye Dairesi'ne bağlı 2 araç ve uzman personeli Kumluca'daki yangına sevk etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:47

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'dan Kumluca'ya yardım konvoyu: iki itfaiye aracı ve uzman personel gönderildi

Bursa'dan bölgeye sevk

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla ekip ve araç gönderdi. AKOM koordinasyonunda, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve uzman personel söndürme çalışmalarına katkı sağlamak üzere Kumluca'ya sevk edildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Bursa yetkilileri, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Bölgedeki gelişmelerin takibinin AKOM tarafından sürdürüleceği belirtildi.

Saha desteğinin önemi:

Gönderilen ekiplerin görevi, yerel müdahaleyi güçlendirerek söndürme çalışmalarına doğrudan destek vermek olarak açıklandı. Bursa'nın sevk ettiği itfaiye araçları ve personel, Kumluca'daki çalışmalara katılarak yangının kontrol altına alınmasına katkı sağlayacak.

KUMLUCA’DAKİ ORMAN YANGININA BURSA’DAN DESTEK

KUMLUCA’DAKİ ORMAN YANGININA BURSA’DAN DESTEK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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