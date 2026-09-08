İnegöl girişinde ana yola çıkan bisikletli kız çocuğu yaşamını yitirdi

Olayın yaşandığı yer ve ilk bilgiler

Bursa’nın İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, yan yoldan ana yola çıkan bisikletliye bir hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanma ve sonrasında ölüm gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Yasin D. (45) idaresindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan ana yola çıkan bisikletiyle hareket halindeki 13 yaşındaki Ayşegül Gölen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Ayşegül Gölen’i sedye ile ambulansa taşıdı ve İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

Hastane süreci ve aile tepkisi:

Acil serviste sağlık ekipleri ve doktorların müdahalelerine rağmen 13 yaşındaki Ayşegül Gölen yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yeğenini ağır yaralı halde sedye üzerinde gören amca Güven Gölen, sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında büyük üzüntü yaşadı ve acil servis girişinde gözyaşları içinde yere yığıldı.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Sürücü Yasin D. gözaltına alınırken, yetkililer kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YEĞENİNİ AĞIR YARALI HALDE SEDYE ÜZERİNDE GÖREN AMCA GÜVEN GÖLEN , SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SIRASINDA BÜYÜK ACI YAŞADI. AMCA, ACİL SERVİS GİRİŞİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULARAK YERE YIĞILDI.