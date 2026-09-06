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Akupunktur vücudun kendi iyileşme gücünü harekete geçiriyor

Prof. Dr. İrfan Koca, akupunkturun ilaçsız yaklaşımla ağrı, migren, fibromiyalji, sigara bırakma ve kilo kontrolünde destek sağladığını söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akupunktur vücudun kendi iyileşme gücünü harekete geçiriyor

Akupunkturun işleyişi ve amacı:

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, akupunkturu geleneksel Çin tıbbından günümüze ulaşan, çok ince iğnelerle uygulanan ilaçsız bir tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak tanımlıyor. Koca, yöntemin yalnızca meridyen anlayışı çerçevesinde değil; sinir sistemi ve organizmanın doğal düzenleme mekanizmaları üzerindeki etkileriyle de değerlendirildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Koca, akupunkturun temel hedefini şöyle özetliyor: "Akupunktur, vücudun kendi düzenleyici mekanizmalarını harekete geçirir. Sinir sistemi, ağrı kontrol mekanizmaları ve organizmanın çeşitli fizyolojik yanıtları üzerinde etkili olarak vücudun doğal iyileşme sürecini destekler." Bu yaklaşım, yöntemi vücudun kendi iyileşme kapasitesini destekleyen bir seçenek haline getiriyor.

Kas-iskelet sistemi ve kronik ağrılardaki rolü:

Koca, akupunkturun kas-iskelet sistemi sorunlarında önemli katkılar sunduğunu belirtti. Özellikle boyun ve bel fıtığına bağlı ağrı, kas spazmı ve hareket kısıtlılıklarının azaltılmasında uygulamanın yardımcı olduğunu söyledi. Uygulamanın ağrının azalmasına, kas gerginliğinin çözülmesine ve hareket kapasitesinin artmasına katkı sunduğu; kronikleşen kas-iskelet ağrılarında tedavi sürecini desteklediği ifade edildi.

Ayrıca miyofasiyal ağrı sendromu ve fibromiyalji gibi kronik ağrı tablolarında akupunkturun ağrı ve kas gerginliğinin azaltılmasına, uyku kalitesinin iyileştirilmesine ve stres yönetimine destek verdiği vurgulandı.

Baş ağrıları, migren ve davranışsal hedefler:

Prof. Dr. Koca, akupunkturun boyun kaynaklı baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları ve migren tedavisinde de tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanıldığını belirtti. Boyun kaslarındaki gerginliğin giderilmesinin ve ağrı mekanizmalarının düzenlenmesinin baş ağrılarında olumlu etkiler sağlayabildiği kaydedildi.

Bunun yanında akupunktur, sigara bırakma sürecinde nikotin isteği ve yoksunluk yakınmalarının yönetilmesine yardımcı olabiliyor. Kilo yönetiminde ise yöntemin iştah kontrolünü sağlama ve yeme davranışlarını düzenleme yönünde destek sunduğu belirtildi.

Seans süresi ve uygulama sıklığı:

Uygulama şekli hakkında bilgi veren Koca, akupunktur seanslarının genellikle 20-40 dakika sürdüğünü aktardı. Seans sıklığının hastanın durumuna ve tedavi hedeflerine göre planlandığını, uygulamaların çoğunlukla haftada 1-2 seans şeklinde yapıldığını ifade etti. Tedavinin başlangıcında daha sık, ilerleyen dönemde daha seyrek seanslar planlanabildiği ve toplam seans sayısının hastanın ihtiyacına göre belirlendiği vurgulandı.

Son olarak Prof. Dr. İrfan Koca, akupunkturun bir bütüncül tıp yaklaşımının aracı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sinir sistemi, hormonal sistem, uyku, stres, ağrı ve yaşam biçimi birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir. Akupunktur bu bütünlük içerisinde vücudun kendi düzenleyici ve iyileştirici mekanizmalarını destekler." Koca, yöntemin genel olarak iyi tolere edildiğini de ekledi.

PROF. DR. İRFAN KOCA: &quot;AKUPUNKTUR, VÜCUDUN İYİLEŞME GÜCÜNÜ DESTEKLİYOR&quot;

PROF. DR. İRFAN KOCA: "AKUPUNKTUR, VÜCUDUN İYİLEŞME GÜCÜNÜ DESTEKLİYOR"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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