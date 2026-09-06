Nazilli'de raflarda güven: marketlerde kapsamlı gıda kontrolleri

Denetimlerin amacı ve organizasyonu:

Nazilli'de, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla marketlerde düzenlenen denetimler gerçekleştirildi. Kontroller, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol personeli ile Nazilli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ortak şekilde yapıldı.

Kontrol edilen kriterler:

Denetimlerde öncelikli olarak gıda hijyeni ve ürünlerin etiket bilgilerinin uygunluğu incelendi. Ekipler ayrıca ürünlerin son tüketim tarihi (STT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) açısından kontroller yaptı ve ürünlerin mevzuata uygun şekilde satışa sunulup sunulmadığını değerlendirdi.

Vatandaş sağlığı ve denetim süreci:

Yetkililer, vatandaşların sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda denetimlerinin sürdürüleceğini belirtti.

AYDIN'IN NAZİLL İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA MARKETLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.