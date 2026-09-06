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Nazilli'de raflarda güven: marketlerde kapsamlı gıda kontrolleri

Nazilli'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıtasının marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde gıda hijyeni, STT ve TETT kontrolleri yapıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli'de raflarda güven: marketlerde kapsamlı gıda kontrolleri

Denetimlerin amacı ve organizasyonu:

Nazilli'de, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla marketlerde düzenlenen denetimler gerçekleştirildi. Kontroller, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol personeli ile Nazilli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ortak şekilde yapıldı.

Kontrol edilen kriterler:

Denetimlerde öncelikli olarak gıda hijyeni ve ürünlerin etiket bilgilerinin uygunluğu incelendi. Ekipler ayrıca ürünlerin son tüketim tarihi (STT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) açısından kontroller yaptı ve ürünlerin mevzuata uygun şekilde satışa sunulup sunulmadığını değerlendirdi.

Vatandaş sağlığı ve denetim süreci:

Yetkililer, vatandaşların sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda denetimlerinin sürdürüleceğini belirtti.

AYDIN&#039;IN NAZİLL İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA...

AYDIN'IN NAZİLL İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA MARKETLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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