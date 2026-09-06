Mudanya'da gökyüzü keşifleri ve teknoloji atölyeleri gecesi

şehir meydanında bilim ve eğlence bir arada:

MobilFest 2026, Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Mudanya Mütareke Meydanı’nda düzenlendi. Festival, bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturma ve gençlerde merak uyandırma hedefiyle kurgulandı. Etkinlik alanları, katılımcılara aynı anda hem eğlenceli hem öğretici deneyimler sundu.

atölyeler ve deneyim alanları:

Festival bünyesinde kurulan alanlarda VR deneyim alanı, mikroskop atölyesi ve gözlemi, kodlama aktiviteleri, 3D kalem uygulamaları ile ahşap ve denge kuşu atölyeleri yer aldı. Çocuklar ve aileler farklı stasyonlarda sıra dışı uygulamalarla vakit geçirirken, teknoloji ve bilimin günlük yaşama dokunuşlarını yakından gözlemleme fırsatı buldu.

sahne programı ve gökyüzü gözlemi:

Sahne programında bando konseri, ödüllü bilgi yarışması, aile etkinlikleri ve interaktif bilim gösterileri gerçekleştirildi. Gece, katılımcıların teleskoplarla yapılan gökyüzü gözlemi ile devam ederek etkinliğe farklı bir boyut kattı. Festival, her yaştan vatandaşa hitap eden içerikleriyle dikkat çekti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve çocuklar, organizasyonun başarısı nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Bibaya teşekkürlerini iletti. MobilFest 2026’nın Mudanya durağı, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturmada örnek bir şehir etkinliği olarak kayda geçti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BİLİMİ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİYLE BULUŞTURMAK VE GENÇLERE SEVDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ‘MOBİLFEST 2026’NIN DÖRDÜNCÜ DURAĞI MUDANYA OLDU.