Kapsamlı arama sonrası Emir sağ salim aileye teslim edildi, AFAD teşekkür mesajı yayımladı

Arama-kurtarma çalışmaları:

Bursa'da kaybolan 2,5 yaşındaki Emir G. için yapılan ihbarın ardından, AFAD koordinasyonunda geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarla birlikte sahada yoğun biçimde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler farklı noktalarda ve değişen arazide arama yaparak küçük çocuğa ulaşmak için seferber oldu.

katılan ekipler ve kullanılan araçlar:

Operasyona Bursa AFAD'ın yanı sıra Jandarma Asayiş, JAK, JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri katıldı. Operasyonda toplam 124 personel ve 24 araç görev alırken, çalışmalar sırasında drone, İHA, termal drone, ATV ve arama köpekleri kullanıldı.

mutlu son ve AFAD'ın teşekkür mesajı:

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Emir G. sağlıklı şekilde bulunarak ailesine teslim edildi; bölgedeki yakınlarda ve ailede büyük sevinç yaşandı. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, operasyona destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi. Açıklamada özellikle Bursa AFAD'ın yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekiplerinin katkılarına vurgu yapıldı. AFAD, Emir ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, görev alan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİ DÜRDANE MAHALLESİ KUŞDİLİ MEVKİİ’NDE KAYBOLAN 2,5 YAŞINDAKİ EMİR G. İÇİN BAŞLATILAN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI, AFAD KOORDİNASYONUNDA EKİPLERİN YOĞUN ÇABASIYLA BAŞARIYLA TAMAMLANDI. SAĞLIKLI ŞEKİLDE BULUNAN KÜÇÜK EMİR, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.