Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Akyaka'da arama çalışmalarının ardından acı haber geldi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

kaybolma ve arama süreci:

Edinilen bilgiye göre 1 Kasım günü saat 17.00 sıralarında kaybolduğu bildirilen Yeter için bölge ekipleri arama başlattı. İlk gün gerçekleştirilen çalışmalardan sonuç alınamayınca ekiplerin bölgedeki arama faaliyeti geçici olarak sonlandırıldı.

Aramalar sabah saatlerinde yeniden genişletilerek başlatıldı ve saha taramaları yoğunlaştırıldı. Yürütülen çalışmalarda ekipler, çevredeki ormanlık arazileri sistemli şekilde inceledi.

buluntu ve son işlemler:

Arama çalışmalarının genişletilmesinin ardından, kayıp olarak aranan Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olayın ardından bölgede gerekli güvenlik ve inceleme tedbirlerinin alındığı, ilgili birimlerce gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğü ve bulunan kişinin kimlik bilgilerinin doğrulandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma süreçleri devam ediyor.

AKYAKA’DA KAYIP YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU