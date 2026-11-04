Sinop'ta trafoda yükselen duman kısa sürede kontrol altına alındı

Trafo dumanı hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı:

Sinop'un Osmaniye Mahallesi Akliman mevkiinde saat 12.15 sıralarında bir trafodan gelen ses ve alevin ardından yükselen duman, çevredekilerde paniğe neden oldu.

Olayın gelişimi:

Paniğe kapılan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafoda inceleme yaptı ve ilk değerlendirmede yangın olmadığı tespit edildi.

Ekip müdahalesi ve onarım çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin bulgularının ardından durum elektrik dağıtım şirketine bildirildi. Bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri arıza tespit çalışmalarına başladı.

Yapılan incelemede arızalı olduğu belirlenen 3 sigorta ekipler tarafından değiştirildi ve müdahale kısa sürede tamamlanarak olaydaki risk ortadan kaldırıldı.

SİNOP’TA DUMAN ÇIKAN TRAFOYA HIZLA MÜDAHALE EDEN EKİPLER, KISA SÜREDE PROBLEMİ ÇÖZDÜ.