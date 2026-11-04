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Sinop'ta trafoda yükselen duman kısa sürede kontrol altına alındı

Sinop Osmaniye Mahallesi Akliman'da çıkan duman kısa sürede kontrol altına alındı; ekipler sigorta arızasını tespit edip müdahaleyle sorunu giderdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:17

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta trafoda yükselen duman kısa sürede kontrol altına alındı

Trafo dumanı hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı:

Sinop'un Osmaniye Mahallesi Akliman mevkiinde saat 12.15 sıralarında bir trafodan gelen ses ve alevin ardından yükselen duman, çevredekilerde paniğe neden oldu.

Olayın gelişimi:

Paniğe kapılan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafoda inceleme yaptı ve ilk değerlendirmede yangın olmadığı tespit edildi.

Ekip müdahalesi ve onarım çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin bulgularının ardından durum elektrik dağıtım şirketine bildirildi. Bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri arıza tespit çalışmalarına başladı.

Yapılan incelemede arızalı olduğu belirlenen 3 sigorta ekipler tarafından değiştirildi ve müdahale kısa sürede tamamlanarak olaydaki risk ortadan kaldırıldı.

SİNOP’TA DUMAN ÇIKAN TRAFOYA HIZLA MÜDAHALE EDEN EKİPLER, KISA SÜREDE PROBLEMİ ÇÖZDÜ.

SİNOP’TA DUMAN ÇIKAN TRAFOYA HIZLA MÜDAHALE EDEN EKİPLER, KISA SÜREDE PROBLEMİ ÇÖZDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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