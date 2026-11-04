Kontrolden çıkan araç Hilalkent'te direğe çarptı, iki kişi yaralandı

Hilalkent semtinde aydınlatma direğine çarpan otomobil

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent semtinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluştu.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kazayı gören itfaiye personeli ile çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kadın sürücü ile yanında bulunan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Polisin başlattığı soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

ERZURUM'UN YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLI HİLALKENT SEMTİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KADIN YARALANDI.