Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3704 +0,78%
Bist 11.463,70 +3,99%
Altın Gram 6.514,48 +2,81%
EUR/USD 1,1269 +0,69%
Brent Petrol 101,80 -1,74%
--°

Esenyurt'ta Harami Dere durağında metrobüs çarpışması: ekipler sevk edildi

Esenyurt Harami Dere durağında bilinmeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı; olay yerine ekipler sevk edildi ve soruşturma başlatıldı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta Harami Dere durağında metrobüs çarpışması: ekipler sevk edildi

kazanın genel hatları:

İstanbul Esenyurt sınırları içindeki Harami Dere durağında iki metrobüs, kaynakta belirtilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Olayın kesin nedeni henüz açıklanmadı; ilk belirlemelere göre çarpışma sonucu yolcularda veya araçlarda oluşan durumla ilgili resmi bir detay paylaşılmadı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine çeşitli ekipler sevk edildi ve müdahale ile inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, trafik ve yol güvenliğiyle ilgili değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi. Kamuoyuna yapılacak resmi açıklamalar, yürütülecek teknik ve idari incelemelerin ardından paylaşılacak.

Haramidere&#039;de metrobüsler çarpıştı

Haramidere'de metrobüsler çarpıştı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı
images

Dört yıllık firari sonunda yakalandı: 77 yıl hapisle aranan şüpheli Bayraklı'da
images

Aile içi tartışma sonrası gözaltı: ayak parmağı kırığı iddiası
images

Samsun'da paylaşılan ateş anı: ruhsatsız silah sahibi adliyeye sevk edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Irlamaz 2. etap sözünün 2027'de tamamlanacağını açıkladı

Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

DTO'dan Çin'e büyüme hamlesi: Denizli tekstilinin Guangzhou'ya açılımı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı