Esenyurt'ta Harami Dere durağında metrobüs çarpışması: ekipler sevk edildi

kazanın genel hatları:

İstanbul Esenyurt sınırları içindeki Harami Dere durağında iki metrobüs, kaynakta belirtilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Olayın kesin nedeni henüz açıklanmadı; ilk belirlemelere göre çarpışma sonucu yolcularda veya araçlarda oluşan durumla ilgili resmi bir detay paylaşılmadı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine çeşitli ekipler sevk edildi ve müdahale ile inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, trafik ve yol güvenliğiyle ilgili değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi. Kamuoyuna yapılacak resmi açıklamalar, yürütülecek teknik ve idari incelemelerin ardından paylaşılacak.

Haramidere'de metrobüsler çarpıştı