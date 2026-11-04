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Esenyurt Haramidere durağında metrobüsler çarpıştı, sebepler belirsiz

Esenyurt Haramidere durağında iki metrobüs nedeni henüz belli olmayan bir nedenle çarpıştı; olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt Haramidere durağında metrobüsler çarpıştı, sebepler belirsiz

Esenyurt Haramidere durağında metrobüs çarpışması

Esenyurt Haramidere durağında iki metrobüsün çarpıştığı bildirildi. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve ilk bilgiler:

Olay yerine ekipler sevk edildi ve durumla ilgili ilk bilgiler sınırlı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Gelişmeler nasıl takip edilecek:

Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar ve ek bilgiler beklenecek; gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna bilgi aktarılacaktır.

HARAMİDERE DURAĞINDA BİR METROBÜS, ÖNÜNDE SEYREDEN METROBÜSE ÇARPTI

HARAMİDERE DURAĞINDA BİR METROBÜS, ÖNÜNDE SEYREDEN METROBÜSE ÇARPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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