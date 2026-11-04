Esenyurt Haramidere durağında metrobüsler çarpıştı, sebepler belirsiz

Esenyurt Haramidere durağında metrobüs çarpışması
Esenyurt Haramidere durağında iki metrobüsün çarpıştığı bildirildi. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.
Müdahale ve ilk bilgiler:
Olay yerine ekipler sevk edildi ve durumla ilgili ilk bilgiler sınırlı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Gelişmeler nasıl takip edilecek:
Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar ve ek bilgiler beklenecek; gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna bilgi aktarılacaktır.
HARAMİDERE DURAĞINDA BİR METROBÜS, ÖNÜNDE SEYREDEN METROBÜSE ÇARPTI
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