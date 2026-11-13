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Akyar koyu'nda kasım güneşiyle yalnız yüzme keyfi

Mersin'in Silifke ilçesi Akyar Koyu'nda sıcaklıkların 15 dereceye yakın seyretmesiyle bir vatandaş kasım ortasında denize girip sakin bir yaz keyfi yaşadı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akyar koyu'nda kasım güneşiyle yalnız yüzme keyfi

Mersin'de kasım güneşi ve ılık sular:

Yurdun genelinde soğuk hava sürerken, Mersin kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dikkat çekiyor. Bölgedeki ölçümlere göre hava sıcaklığı yaklaşık 15 derece civarında bulunuyor; bu durum kıyılarda yazdan kalma görüntüler oluşturuyor.

Narlıkuyu Akyar Koyu'nda sakin anlar:

Güneşli havayı fırsat bilen bir kişi, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesindeki Akyar Koyu'nda kasım ayının ortasında denize girerek sakinliğin tadını çıkardı. Bölge zaman zaman rüzgâr alsa da sahiller, mevsim nedeniyle genel olarak daha tenha görünüyor.

Vatandaşın sözleri ve deneyimi:

Onur Taşkın denizin ve havanın durumundan memnun olduğunu belirterek, "Bu mevsimde denize girmek gerçekten çok güzel. Kimse olmadığı için sakin bir ortamda yüzmenin keyfini çıkarıyorum. Havanın güneşli olması da denize girmek için güzel bir fırsat oldu" dedi. Taşkın daha sonra bir süre yüzerek güneş ve denizin keyfini sürdürdü.

TÜRKİYE&#039;NİN BİRÇOK BÖLGESİNDE SOĞUK HAVALAR ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN, MERSİN&#039;DE KASIM AYININ ORTASINDA...

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNDE SOĞUK HAVALAR ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN, MERSİN'DE KASIM AYININ ORTASINDA GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN BİR KİŞİ DENİZE GİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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