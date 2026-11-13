Oğlunu kaybeden annenin adalet bekleyişi: hız ve deliller tartışma konusu

Dava süreci ve yaşananlar:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 22 Haziran tarihinde Söğüt Caddesi ile Çaldıran Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada 10 yaşındaki Alper Yusuf Polat yaşamını yitirdi. Olayda sürücü olarak adı geçen ve plakası 06 HCS 34 olan aracın sürücüsü F. O. tutuklu yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 7 Ekim, ikinci duruşması ise 11 Kasım tarihinde Kahramankazan 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü; mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi ve üçüncü duruşmayı 18 Kasıma erteledi.

Ailenin avukatı, kazanın aydınlatılması için ek delillerin araştırılmasını talep etti ancak 11 Kasım duruşmasında mahkeme bu talebi dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Adli Tıp raporu ve hız tartışması:

15 Ekim tarihli Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu raporunda, çarpışma sonrası aracın elektrikli bisikleti 31,10 metre sürükleyerek durduğu, Alper Yusuf'un ise aracın durduğu noktanın 9,30 metre ilerisine savrulduğu kaydedildi. Raporda sürücünün kavşağa yol ve şartlara uygun olmayan bir hızla girdiği, gerekli dikkat ve özeni göstermediği belirtilerek sürücünün asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Raporda aracın çarpışma anındaki kesin hızına ise sayısal bir değer verilemedi. Sürücü ifadesinde yaklaşık 50 kilometre hızla ilerlediğini söylerken, aile bu beyana itiraz ediyor ve kazanın oluş şekline göre hızın çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Ailenin talepleri ve delil iddiaları:

Kazanın ardından basına konuşan anne Zehra Alkan, oğlunun ailenin tek çocuğu olduğunu, ilk kez tek başına markete gittiğini ve eve dönemediğini söyledi. Anne yaşadığı derin kaybı, 'Ben oğlumun cansız bedenini aldım... şimdi hayatta tutunacak tek bir dalım kalmadı' sözleriyle dile getirdi.

Anne ve dedesi Ali Alkan, kazanın yaşandığı güzergahın çevresinde üç okul bulunduğunu, bölgenin servisler, veliler, öğretmenler tarafından sık kullanıldığını belirterek, yerel güvenlik önlemlerinin ve incelemenin önemine dikkat çekti. Aile ayrıca kazaya ilişkin kayıtların ayrıntılı incelenmesini talep ediyor.

Aile, kazanın ardından sürücünün telefonla görüştüğüne dair tanık anlatımları bulunduğunu öne sürerek HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Ayrıca kaza yerinde bulunan bir hobi bahçesinin güvenlik kamerası görüntülerinde yaklaşık sekiz dakikalık bölümün eksik olduğunu iddia ettiler ve bu kaydın araştırılmasını istediler. Ancak mahkeme, 11 Kasım duruşmasında avukatın ilave kamera ve telefon kayıtlarının araştırılması talebini dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Dedesi Ali Alkan da kazanın aydınlatılmasında en kritik unsurun aracın gerçek hızının belirlenmesi olduğunu vurguladı ve 'Tek olay hız; hız olmasa başka bir olay yoktur' diyerek hızın tespitiyle adaletin sağlanacağı görüşünü savundu.

Davada ilerleyen duruşmalar ve olası yeni delil talepleri, aile tarafından yakından takip edilirken, kamuoyu ve yakın çevre kazanın detaylarının netleşmesini bekliyor.

Oğlunu trafik kazasında kaybeden anne: "Hayatta tutunacak tek bir dalım kalmadı"