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Huzur Köy'de üretimle yeni bir yaşam inşa ediliyor

Kırıkkale Huzur Köy Uyum Merkezi'nde AMATEM sürecini tamamlayanlar, mesleki eğitim, tarım çalışmaları ve atölye üretimiyle topluma yeniden kazandırılıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Huzur Köy'de üretimle yeni bir yaşam inşa ediliyor

Huzur Köy'de üretim odaklı rehabilitasyon:

Kırıkkale Huzur Köy Uyum Merkezi, bağımlılık tedavisini tamamlayan bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla üretim ve eğitim temelli bir program yürütüyor. Merkez, Kırıkkale Valiliği himayesinde faaliyet gösteriyor ve AMATEM'de arındırma tedavisini tamamlayanlara yönelik destek çalışmaları organize ediyor.

uygulanan programlar:

Merkezde sunulan programlar arasında mesleki eğitim, tarımsal üretim, spor ve sosyal faaliyetler yer alıyor. Sera ve çeşitli üretim atölyelerinde yapılan çalışmalar, katılımcıların hem yeni beceriler kazanmalarını hem de rehabilitasyon süreçlerini somut faaliyetlerle desteklemeyi hedefliyor. Atölyelerde hazırlanan ürünler arasında, katılımcıların el emeğiyle ürettiği simitler de bulunuyor; bu üretimler hem gelir elde edilmesine hem de özgüvenin güçlenmesine katkı sağlıyor.

vali sarıibrahim'in ziyareti ve değerlendirmesi:

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, merkeze yaptığı ziyarette yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve katılımcılarla sohbet etti. Sarıibrahim, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Huzur Köy Uyum Merkezimizde bugün emeğin, gayretin ve yeniden başlamanın umut veren hikayelerine tanıklık ettik. Seramızda ve üretim atölyelerimizde yürütülen çalışmaları yerinde gördük, kardeşlerimizin samimi sohbetlerine ortak olduk. Alın teri ve el emeğiyle hazırladıkları sıcacık simitler için de kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz."

Vali Sarıibrahim, merkezin sunduğu imkanların katılımcıların topluma yeniden adapte olmasında belirleyici olduğunu vurguladı: "En büyük temennimiz, burada yeniden umut bulan her bir kardeşimizin sağlıkla, huzurla ve kazandıkları yeni becerilerle hayata daha güçlü adımlarla devam etmesidir." Bu ifadeler, merkezin hem bireysel iyileşmeyi hem de toplumsal dönüşümü hedeflediğini ortaya koyuyor.

Merkezdeki uygulamaların önünde, katılımcıların düzenli üretim yaparak mesleki beceri edinmeleri ve sosyal hayatla yeniden bütünleşmeleri hedefleniyor. Sera ve atölye üretimleri, rehabilitasyon sürecine somut katkı sunarken, yerel yönetim desteğiyle sürdürülebilir bir model oluşturulması amaçlanıyor.

VALİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM (SAĞDAN 2.), MERKEZİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİ YERİNDE...

VALİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM (SAĞDAN 2.), MERKEZİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİ YERİNDE İNCELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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