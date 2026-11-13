Çermik'te camide sabah buluşması gençlere manevi atmosfer sundu

ÇEDES projesiyle sabah namazı buluşması

Çermik ilçesinde gerçekleştirilen buluşma, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, yüzlerce öğrenci ve velisi sabah namazında Ulu Camii'de bir araya geldi ve caminin manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı buldu.

etkinlik akışı:

Sabah namazının ardından cemaatle birlikte tesbihat edildi ve ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Program sırasında farklı yaş gruplarından katılımcıların bir arada bulunması, hem dini eğitimin hem de toplum içi dayanışmanın vurgulanmasına katkı sağladı.

müftü ve imamın sözleri:

Ulu Camii'nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, "Rahman'ın has kulları" başlıklı sohbetinde toplumsal ve bireysel erdemleri hatırlattı. Ulu Camii imam hatibi Mustafa Öztürk de programda dua etti. Etkinlik, cemaate yapılan çorba ikramı ile sonlandırıldı.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÇEVREME DUYARLIYIM DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM (ÇEDES) PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, VELİLERİYLE BİRLİKTE SABAH NAMAZINDA ULU CAMİDE BULUŞTU.