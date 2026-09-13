Akyazı Mahallesi'nde yatırım ve konut fırsatı: 23 villa arsası ve 1 dükkân ihaleye çıkıyor

Akyazı Mahallesi'nde 23 villa arsası ve 1 dükkân satışa sunuluyor

Hacılar Belediyesi, ilçe merkezine yakın ve değer kazanan bölgelerinden Akyazı Mahallesi'nde bulunan 23 villa arsasını açık teklif usulü ihaleyle satışa çıkarıyor. Arsalar şehir manzarasına hâkim konumda olup, her biri yaklaşık bin metrekare büyüklüğünde olarak tanımlandı.

Aynı ihalede, ilçe meydanındaki yeni ticaret merkezinde bulunan 1 dükkân da alıcıya sunulacak. Belediye, hem konut hem de yatırım amaçlı değerlendirmeler için bu teklifin fırsat oluşturduğunu belirtti.

arsa özellikleri:

Belediyeden yapılan açıklamaya göre arsalar, altyapı ve imar koşulları açısından satışa uygun biçimde belirlendi. Konum itibarıyla geniş şehir manzarası sunan parseller, villa yapımına elverişli yaklaşık 1.000 m² yüzölçümlerine sahip. Ödeme koşullarında ise yüzde 25 peşinat ve 12 taksit imkânı sağlanacak.

ihale günü ve başvuru bilgileri:

İhale, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İlgilenen vatandaşlar belirtilen tarih ve saatte ihaleye katılabilecek.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akyazı Mahallesi'nin ilçenin gelişen ve değer kazanan bölgeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, 'Akyazı Mahallemizde, şehir manzarasına hâkim konumda bulunan, her biri yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki 23 villa arsamızı açık teklif usulü ihaleyle satışa sunuyoruz. Vatandaşlarımız ister kendi villasını inşa etmek isterse geleceğe yönelik yatırım yapmak amacıyla bu arsalarımızı değerlendirebilecek' dedi.

Belediye, ihale ile ilgili belgeler, şartname ve başvuru koşullarını ilan panosu ve resmi duyurular aracılığıyla ilan edeceğini belirtti. Vatandaşlar hem konut hem de yatırım amaçlı değerlendirme yapmak isteyenleri ihaleye davet ediyor.

HACILAR BELEDİYESİ, İLÇENİN GELİŞEN BÖLGELERİNDEN AKYAZI MAHALLESİ’NDE BULUNAN 23 VİLLA ARSASINI AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATIŞA SUNACAK.