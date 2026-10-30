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Erzincan'da 103. yıl coşkusu resepsiyonla paylaşıldı

Erzincan'da, EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde Vali Hamza Aydoğdu ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla 29 Ekim'in 103. yılı kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 05:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan'da 103. yıl coşkusu resepsiyonla paylaşıldı

resepsiyon ve katılımcılar:

Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Tören, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, Vali Hamza Aydoğdunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa; 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile il protokolü, askerî ve sivil erkân, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

programda öne çıkan anlar:

Protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve davetliler resepsiyonda bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla hazırlanan pasta, protokol üyelerinin katılımıyla kesildi ve konuklara ikram edildi.

anma ve saygı ifadeleri:

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanları, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Katılımcılar, Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yapan konuşmalar ve anma törenleriyle duygusal anlar yaşadı.

Resepsiyon, hem resmi protokolün hem de toplumun farklı kesimlerinin bir arada olduğu, Cumhuriyetin öneminin ve birlik duygusunun öne çıktığı bir etkinlik olarak tamamlandı.

ERZİNCAN&#039;DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA CUMHURİYET RESEPSİYONU...

ERZİNCAN'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA CUMHURİYET RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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