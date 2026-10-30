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Erzincan'da cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Ordu Caddesi'nde gerçekleştirildi; protokol, askerî birlikler, öğrenciler ve vatandaşlar İstiklal Marşı eşliğinde bir araya geldi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 05:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Erzincan'da cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Törenin akışı:

Erzincan'da 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen kutlama programı Ordu Caddesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Programa Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü katıldı.

Tören, protokol üyelerinin, askerî birliklerin, gazilerin ve vatandaşların bayram kutlamalarıyla başladı. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını dinledi.

Programda öne çıkanlar:

Etkinlikte öğrencilerin şiir dinletileri ve çeşitli kurum temsilcilerinin sunumları dikkat çekti. Öğrencilerin okuduğu şiirler, törene katılanlara duygusal anlar yaşatırken, askerî birlikler ile kurumların oluşturduğu tören geçişi programın son bölümünü oluşturdu.

Vali Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu vurgulayarak Cumhuriyet’in milletin ortak iradesi ve millî egemenliğin teminatı olduğuna dikkat çekti.

Anma ve kapanış:

Program, protokolün ve vatandaşların Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anmasıyla devam etti. Günün sonunda tören geçişinin tamamlanmasıyla etkinlik sona erdi.

Erzincan’daki kutlamalar, kent merkezinde bir araya gelen farklı kesimlerin Cumhuriyet bilincini ve birlik duygusunu paylaşmasına zemin hazırladı.

ERZİNCAN&#039;DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ORDU CADDESİ&#039;NDE KUTLAMA PROGRAMI...

ERZİNCAN'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ORDU CADDESİ'NDE KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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