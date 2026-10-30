Dolar 49,9297 +0,04%
Euro 55,9111 +0,24%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.434,59 -0,57%
EUR/USD 1,1196 +0,13%
Brent Petrol 112,23 +1,29%
--°

Cumhuriyetin 103. yılı Erzincan'da doğa yürüyüşü ve iniş gösterisiyle kutlandı

EBYÜ ile EDKİK üyeleri 29 Ekim'de Çağlayan-Girlevik-Kalecik rotasında yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Cumhuriyetin 103. yılını doğada kutladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 05:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Cumhuriyetin 103. yılı Erzincan'da doğa yürüyüşü ve iniş gösterisiyle kutlandı

Etkinlik özeti:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Zekâ Oyunları Kulübü ile Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü (EDKİK) iş birliğiyle düzenlenen tırmanış etkinliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik; doğa, spor ve dayanışma vurgusuyla katılımcılara farklı bir kutlama imkânı sundu.

rota ve katılımcılar:

Etkinlik, Girlevik Şelalesi'nden başlayarak Kalecik Köyü'ne uzanan yaklaşık 2 kilometrelik bir parkurda yapıldı. Programa; EDKİK Başkanı Yılmaz Ünal, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar Türk bayrağı, üniversite bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

iniş gösterisi ve kutlama:

Yürüyüşün ardından Kalecik Köyü yakınlarındaki kayalıklarda, EDKİK üyesi profesyonel dağcılar tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posteri eşliğinde iniş gösterisi yapıldı. Etkinlik, akademik çevre ile spor kulübünün bir araya gelmesiyle Cumhuriyetin 103. yılının doğa ortamında, sportif bir ruhla ve dayanışma içinde kutlanmasını sağladı.

Gerçekleştirilen faaliyetler, hem doğa ile iç içe bir anı hem de üniversite-toplum ilişkilerini güçlendiren bir buluşma olarak kayda geçti.

ERZİNCAN&#039;DA CUMHURİYET&#039;İN 103. YILI DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLANDI

ERZİNCAN'DA CUMHURİYET'İN 103. YILI DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin yoğun sağanakla kesintiye uğradı: sokaklar göle döndü
images

Tekirdağ’da sağanak hayatı aksattı: sokaklar suyla doldu
images

Kahramanmaraş'ta akşam yağmuru alt bölgeleri suya boğdu
images

Şiddetli sağanak yaşamı sekteye uğrattı: Tekirdağ'da sokaklar göle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tercan'da cumhuriyet coşkusu meydanı doldurdu

Erzincan'da 103. yıl coşkusu resepsiyonla paylaşıldı

Erzincan'da cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Erzincan'da meşalelerle cumhuriyet coşkusu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek