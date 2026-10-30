Cumhuriyetin 103. yılı Erzincan'da doğa yürüyüşü ve iniş gösterisiyle kutlandı

Etkinlik özeti:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Zekâ Oyunları Kulübü ile Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü (EDKİK) iş birliğiyle düzenlenen tırmanış etkinliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik; doğa, spor ve dayanışma vurgusuyla katılımcılara farklı bir kutlama imkânı sundu.

rota ve katılımcılar:

Etkinlik, Girlevik Şelalesi'nden başlayarak Kalecik Köyü'ne uzanan yaklaşık 2 kilometrelik bir parkurda yapıldı. Programa; EDKİK Başkanı Yılmaz Ünal, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar Türk bayrağı, üniversite bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

iniş gösterisi ve kutlama:

Yürüyüşün ardından Kalecik Köyü yakınlarındaki kayalıklarda, EDKİK üyesi profesyonel dağcılar tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posteri eşliğinde iniş gösterisi yapıldı. Etkinlik, akademik çevre ile spor kulübünün bir araya gelmesiyle Cumhuriyetin 103. yılının doğa ortamında, sportif bir ruhla ve dayanışma içinde kutlanmasını sağladı.

Gerçekleştirilen faaliyetler, hem doğa ile iç içe bir anı hem de üniversite-toplum ilişkilerini güçlendiren bir buluşma olarak kayda geçti.

ERZİNCAN'DA CUMHURİYET'İN 103. YILI DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLANDI