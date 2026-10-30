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Erzincan'da meşalelerle cumhuriyet coşkusu

Erzincan'da 29 Ekim coşkusu: fener alayı ve bayrak yürüyüşü Eski MİT Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na, protokol ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 05:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da meşalelerle cumhuriyet coşkusu

Erzincan'da cumhuriyet buluşması

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı ve bayrak yürüyüşü il merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Yürüyüşe Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başta olmak üzere il protokolü katıldı.

yürüyüş rotası ve katılım:

Eski MİT Kavşağı'nda başlayan kortej, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Protokol üyeleri, gençler ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı yürüyüşte birlik ve dayanışma vurgulandı.

etkinlikte öne çıkan anlar:

Cumhuriyet Meydanı'na varıldığında katılımcılar topluca İstiklal Marşını okudu. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı ve program düzenlenen törenlerle sonlandırıldı.

ERZİNCAN&#039;DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA FENER ALAYI VE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ...

ERZİNCAN'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA FENER ALAYI VE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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