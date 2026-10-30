Erzincan'da meşalelerle cumhuriyet coşkusu

Erzincan'da cumhuriyet buluşması

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı ve bayrak yürüyüşü il merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Yürüyüşe Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başta olmak üzere il protokolü katıldı.

yürüyüş rotası ve katılım:

Eski MİT Kavşağı'nda başlayan kortej, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Protokol üyeleri, gençler ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı yürüyüşte birlik ve dayanışma vurgulandı.

etkinlikte öne çıkan anlar:

Cumhuriyet Meydanı'na varıldığında katılımcılar topluca İstiklal Marşını okudu. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı ve program düzenlenen törenlerle sonlandırıldı.

ERZİNCAN'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA FENER ALAYI VE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ