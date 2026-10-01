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Alaca belediye başkanı itfaiyecilerin haftasını sahada kutladı

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İtfaiyeciler Haftası'nda Alaca İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelin taleplerini dinledi ve teşekkür etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaca belediye başkanı itfaiyecilerin haftasını sahada kutladı

başkanın ziyareti:

Çorum’un Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İtfaiyeciler Haftası kapsamında Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette, ilçede görev yapan itfaiye personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelin talep ile isteklerini dinledi.

görev ve çalışma düzeni:

Alaca İtfaiye Müdürlüğü personelinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı vurgulandı. Ziyaret sırasında ekiplerin saha deneyimleri, vardiya düzenlemeleri ve müdahale hazırlıkları konuşuldu; itfaiye erlerinin sahadaki ihtiyaçları ele alındı.

başkanın mesajı:

Özverili çalışmaları için itfaiye erlerine teşekkür eden Başkan Arslan, "Canlarını hiçe sayarak hayat kurtaran, her şartta göreve hazır bekleyen kahraman itfaiyecilerimize emekleri ve özverili mücadeleleri için yürekten teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylık, kazasız ve başarılı mesailer diliyoruz" dedi.

Ziyaret, itfaiye personelinin taleplerinin dinlenmesi ve kurum çalışmaları hakkında bilgi alınmasıyla son buldu. İtfaiyeciler Haftası vesilesiyle gerçekleştirilen bu tür ziyaretler, ekiplerin moralini güçlendirme ve yerel yönetim ile sahadaki birimler arasındaki iletişimi kuvvetlendirme amacı taşıyor.

ÇORUM&#039;UN ALACA BELEDİYE BAŞKANI ŞERİF ARSLAN, İTFAİYECİLER HAFTASI DOLAYISIYLA ALACA BELEDİYESİ...

ÇORUM'UN ALACA BELEDİYE BAŞKANI ŞERİF ARSLAN, İTFAİYECİLER HAFTASI DOLAYISIYLA ALACA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETTE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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