Alaca'da kantinlerde sıfır tolerans: gıda ve hijyen denetimleri sürüyor

denetimlerin kapsamı:

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, fiyat etiketleri ve muhafaza şartlarını titizlikle inceledi.

Kontroller sırasında işletmelerin soğutma, depolama ve paketleme koşulları ile ambalaj bütünlüğü de değerlendirildi. Denetimler; hem öğrencilerin doğrudan tüketeceği ürünleri hem de hazırlık alanlarını kapsayacak şekilde yürütüldü.

hijyen ve bilgilendirme:

Zabıta ekipleri, kantinlerin genel hijyen ve temizlik kurallarına uyumunu kontrol etti; çalışanların hijyen uygulamaları, temizlik malzemelerinin varlığı ve kullanım koşulları gözden geçirildi. İşletme sahiplerine ve çalışanlara, öğrencilerin sağlığını doğrudan etkileyen konularda hassas ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Uygunsuzluk halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli uyarı ve yönlendirmelerin yapıldığı, gerekli hallerde idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

belediye yetkilisinin değerlendirmesi:

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürü Nureddin Arslan, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Arslan, çocukların sağlığını tehlikeye atacak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek için okul kantinlerine yönelik gıda, etiket ve hijyen denetimlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.

ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ