Dolar 49,0038 -0,02%
Euro 55,5632 +0,03%
Bist 12.201,64 +2,13%
Altın Gram 6.621,07 +0,38%
EUR/USD 1,1310 -0,21%
Brent Petrol 99,31 +1,31%
--°

Alaca'da kantinlerde sıfır tolerans: gıda ve hijyen denetimleri sürüyor

Alaca Belediyesi zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde gıda, etiket ve hijyen denetimleri yapıyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaca'da kantinlerde sıfır tolerans: gıda ve hijyen denetimleri sürüyor

denetimlerin kapsamı:

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, fiyat etiketleri ve muhafaza şartlarını titizlikle inceledi.

Kontroller sırasında işletmelerin soğutma, depolama ve paketleme koşulları ile ambalaj bütünlüğü de değerlendirildi. Denetimler; hem öğrencilerin doğrudan tüketeceği ürünleri hem de hazırlık alanlarını kapsayacak şekilde yürütüldü.

hijyen ve bilgilendirme:

Zabıta ekipleri, kantinlerin genel hijyen ve temizlik kurallarına uyumunu kontrol etti; çalışanların hijyen uygulamaları, temizlik malzemelerinin varlığı ve kullanım koşulları gözden geçirildi. İşletme sahiplerine ve çalışanlara, öğrencilerin sağlığını doğrudan etkileyen konularda hassas ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Uygunsuzluk halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli uyarı ve yönlendirmelerin yapıldığı, gerekli hallerde idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

belediye yetkilisinin değerlendirmesi:

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürü Nureddin Arslan, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Arslan, çocukların sağlığını tehlikeye atacak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek için okul kantinlerine yönelik gıda, etiket ve hijyen denetimlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.

ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

77 yıllık hatıralarıyla yeniden köy yolunda
images

Yeni sezona hazırlık: Devrek ve Gökçebey'de okul sporları koordinasyonu
images

Amedspor tutkusu isme dönüştü: oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi
images

Gümüşhacıköy'de drift gösterisinde bariyerleri deviren araç bir genci yaraladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

77 yıllık hatıralarıyla yeniden köy yolunda

Atatürk Bulvarı'nda çarpışma: Esenyurt'ta 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Karabiga'da yedi yıl: altyapıdan sağlığa kapsamlı dönüşüm

Gkv'nin eğitim sevdalısı Celal Ersoy vefatının ikinci yılında anıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı