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Alaca'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde Cengiz Topel Caddesi ile Müjde Sokak kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü A.M.B. yaralandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 21:04

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alaca'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Cengiz Topel Caddesi ile Müjde Sokak kesişiminde gerçekleşti.

Araç ve sürücü bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 19 ACY 642 plakalı Fiat marka otomobil ile A.M.B. yönetimindeki 19 AGC 617 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü A.M.B. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı; daha sonra Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

MOTOSİKLET OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

MOTOSİKLET OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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