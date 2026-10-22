Manisa'da büyük miktarda sentetik ecza nakli durduruldu: iki şüpheli tutuklandı

Manisa'da büyük miktarda sentetik ecza nakli durduruldu

Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında kent merkezine yüklü miktarda narkotik madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

operasyonun ayrıntıları:

Adli makamlarca verilen kararlar doğrultusunda 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin uyuşturucu madde naklinde kullandığı araçta 225 bin 960 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. (23) ve A.T. (24) isimli şahıslar gözaltına alındı.

hukuki süreç ve güvenlik vurgusu:

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında işlem yapıldı ve çıkarıldıkları adli makamlarca her iki zanlı da tutuklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde suçları başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturmanın içeriği ve ele geçirilen maddelerin dağıtım zinciriyle ilgili adli işlemler devam ediyor. Emniyet kaynakları, benzer olayların önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

MANİSA’DA POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR ARAÇTA 225 BİN 960 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA YAKALANAN 23 VE 24 YAŞLARINDAKİ 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.