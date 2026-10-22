Tunceli-Pertek karayolunda yaya çarpması: 82 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Tunceli-Pertek karayolunda yaya çarpması

Olay, Tunceli-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Okutucu (82)'ya 24 ABR 746 plakalı araç çarptı.

Kaza anı ve müdahale:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Okutucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

TUNCELİ-PERTEK KARAYOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 82 YAŞINDAKİ DURSUN OKUTUCU, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.