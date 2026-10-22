Manisa'da çiftçiye tohum, ormana anında müdahale için tanker takviyesi

Manisa Büyükşehir'den üretici ve ormanlara eş zamanlı destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde düzenlenen törenle tarımsal üretime ve orman yangınlarına yönelik iki ayrı destek paketini aynı gün açıkladı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile ilçe yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, üreticilere tohum dağıtımı ile mahallelere su tankerleri teslim edildi.

Tohum dağıtımı ve üreticilere sağlanan kolaylıklar:

Törende 342 üreticiye toplam 93.200 kilogram sertifikalı tohum teslim edildi. Proje, il genelinde 2.158 üreticiye ulaşacak şekilde planlanmış olup toplam 603.800 kilogram tohum temini hedefleniyor. Destek, %75 hibe oranıyla ve 28,9 milyon TL maliyetle hayata geçiriliyor.

Programda yer alan yetkililer arasında Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt bulunuyordu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta projeyi küçük üreticilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirtti.

Usta'nın verdiği bilgiye göre, buğday ve arpa desteğinden 50 dekardan az araziye sahip üreticiler yararlanıyor; yem bitkisi tohum desteği ise en fazla 25 büyükbaş veya 250 küçükbaş hayvana sahip ve ekim yapacak boş araziye sahip yetiştiricilere veriliyor. Hedef, üreticilerin kaliteli kaba yeme erişimini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek.

Başkan Dutlulu, belediyeciliğin değiştiğini ve üreticiyi destekleyen yaklaşımların öne çıktığını vurgulayarak, 'Sandık geldiğinde siyaset yapılır; onun dışında her şeyi bir kenara bırakıp ilçelerimize hizmet etmemiz lazım' dedi.

Yangınla mücadele: tanker teslimatı ve hızlı müdahale

Etkinlik kapsamında Danişmentler, Kovancı, Küpeler ve Yeğenler mahallelerine traktör arkası römork tipi su tankerleri teslim edildi. Tankerleri, muhtarlara Besim Dutlulu bizzat verdi. Böylece Demirci'ye bu yıl teslim edilen tanker sayısı 10'a yükseldi.

Manisa genelinde ise dağıtımı tamamlanan tanker sayısı 200 olarak açıklandı. Dutlulu, çalışmaların devam edeceğini ve amacın ormanlara anında müdahale ederek zararların önlenmesi olduğunu söyledi.

Yerel etki ve üreticilerin tepkisi

Tohum desteğinden yararlanan üreticiler, %75 hibeli desteğin ekim yapabilmeleri açısından kritik önemde olduğunu belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Üretici Mehmet Özcan, destek sayesinde tohum ve gübre ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi; Kadir Aka ise alım gücünün düştüğü dönemde desteğin üretimi ayakta tutma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yeşildere Mahalle Muhtarı Ramazan Özdemir dağıtılan tohumların kalitesinden memnun olduklarını, geçen yıl benzer tohumlardan iyi verim aldıklarını ifade etti. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise uyum içinde çalıştıklarını belirterek, 'Biz kavga ederek değil, el ele tutuşarak yürümek istiyoruz' dedi.

Ayrıca Başkan Dutlulu, üzüm üreticilerine yönelik yeni bir projeyi anlattı: Milli Eğitim Müdürlüğü ile planlanan uygulama kapsamında okullarda kuru üzüm dağıtımı yapılacak; amaç üreticiyi desteklemek ve çocuklarda üzüm tüketim alışkanlığını artırmak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DEMİRCİ’DE 342 ÜRETİCİYE 93 BİN 200 KİLOGRAM SERTİFİKALI TOHUM DAĞITIRKEN, ORMAN YANGINLARINA HIZLI MÜDAHALE AMACIYLA 4 MAHALLEYE SU TANKERİ TESLİM ETTİ. İL GENELİNDE 2 BİN 158 ÜRETİCİYE 603 BİN 800 KİLOGRAM TOHUM DESTEĞİ SAĞLANACAK.