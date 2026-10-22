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Söke ve Kuşadası’nda eş zamanlı operasyon: binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Söke ve Kuşadası'nda 22.10.2026'de yapılan operasyonda 2 bin 055 sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin ve 8 bin 200 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Söke ve Kuşadası’nda eş zamanlı operasyon: binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 22.10.2026 tarihinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Söke ve Kuşadası ilçelerinde bulunan 3 ikamet aranarak soruşturma derinleştirildi.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Yapılan aramalarda 2 bin 055 adet sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar, operasyonun özellikle sentetik ecza ticaretine yönelik olduğuna işaret ediyor.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan A.E. ve G.A. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK madde 188) suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, ele geçirilen maddeler ve tutuklamalar üzerinden bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirtiyor. Operasyonun, benzer suçların tespiti ve engellenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

SÖKE VE KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

SÖKE VE KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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