Söke ve Kuşadası’nda eş zamanlı operasyon: binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Söke ve Kuşadası'nda 22.10.2026'de yapılan operasyonda 2 bin 055 sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin ve 8 bin 200 TL ele geçirildi.