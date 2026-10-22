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Kastamonu Yukarı Elyakut'ta tarla kazası: traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Yukarı Elyakut köyünde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan M.G. yaralandı; sağlık ekipleri yaralıyı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 21:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu Yukarı Elyakut'ta tarla kazası: traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da tarla çalışmasında kaza

Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Yukarı Elyakut köyünde tarla sürüşü sırasında meydana gelen kazada, traktör devrildi ve sürücü aracın altında kaldı. Olayda sürücü M.G. yaralanarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ve yaralanma:

Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki traktör tarla sürüşü esnasında devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, çevredeki vatandaşların ve olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle çıkarıldı.

Müdahale ve inceleme:

Sağlık ekipleri yaralıyı alarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KASTAMONU’DA TARLASINI SÜRDÜĞÜ ESNADA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ YARALANDI.

KASTAMONU’DA TARLASINI SÜRDÜĞÜ ESNADA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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