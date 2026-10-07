Alacakaya'da ilkokul öğrencilerine gıda israfını önleme bilinci aşılandı

Eğitimle amaçlanan bilinç: gıdanın değerini kavratmak

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, Alacakaya Şehit Piyade Çavuş Suat Çağlar İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte gıda kaybı ve israfının önlenmesine ilişkin farkındalık çalışması yapıldı. Programı, Alacakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli yürüttü.

Üretimden sofraya: gıdanın yolculuğu ve harcanan emek

Eğitimde öğrencilere, gıdanın tarladan sofraya kadar geçen süreci adım adım anlatıldı. Bu süreçte ortaya konulan emek, kullanılan su ve diğer kaynakların değeri vurgulanarak, israfın hem ekonomik hem de çevresel etkileri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Günlük yaşamda uygulanabilir örnekler: ihtiyaç kadar tüketme

Teknik personel, sınıf seviyesine uygun örnekler üzerinden öğrencilerin karşılaşabileceği durumları anlattı. İhtiyaç kadar tüketme, gıdayı doğru saklama ve artıkların değerlendirilmesi gibi pratik yöntemler üzerinde duruldu. Öğrencilerin sorularına yanıt verilip, somut davranış değişiklikleri teşvik edildi.

Program, öğrencilere yalnızca bilgiyi aktarmakla kalmayıp, gıdanın sofralara ulaşıncaya kadar taşınan değerin bilinçli tüketim açısından önemini hatırlattı. Eğitimle amaçlanan, geleceğin tüketicilerinde israfı azaltmaya yönelik kalıcı bir tutum geliştirilmesiydi.

ELAZIĞ’DA GIDANIN DEĞERİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞILDI