Karasu çayının taşkını Mertoğlu ovalarında tarımı sekteye uğrattı

taşkının etkileri:

Sinop'ta geçtiğimiz sağanak yağışın ardından Karasu Çayı taşarak Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve yolun bir bölümünü su altında bıraktı. Taşkın sonucu birçok tarım arazisi suyla kaplanırken ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Bölge halkı, özellikle çayın kıvrımlı olduğu kesimlerde su birikintilerinin sıklaştığını aktarıyor.

Yaşanan taşkın, bölge tarımının hassas olduğu bu dönemlerde üretimi olumsuz etkiliyor; çeltik tarlalarındaki su seviyesinin kontrolü ve yolun yeniden kullanıma açılması için acil müdahale gerektiği belirtiliyor.

köylülerin talepleri:

Bölgede yaşayan Bahattin Gör, benzer olayların her yıl tekrarlandığını vurgulayarak ıslah çalışmalarının tamamlanmasını talep etti. Gör, “Bu ovalarda her yıl su baskını, taşkın oluyor. Buna müdahale edilmesi lazım. Dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi lazım” sözleriyle kalıcı çözüme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Muhtarlığın dönem dönem iş makinesiyle temizlik yaptırdığı ancak bunun yetersiz kaldığı, bu nedenle ıslah projelerinde taşkına yol açan kıvrım ve dar kesimlere öncelik verilmesi gerektiği kaydedildi. Köylüler, tarım alanlarının ve ulaşımın tekrar su altında kalmaması için çalışmaların hızlandırılmasını talep ediyor.

SİNOP’TA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞAN KARASU ÇAYI, MERTOĞLU KÖYÜ ÇEVRESİNDEKİ ÇELTİK ALANLARINI VE BİR YOLU SULAR ALTINDA BIRAKTI. BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR, DEVAM EDEN ISLAH ÇALIŞMALARINDA TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI KESİMLERE ÖNCELİK VERİLMESİNİ İSTEDİ.