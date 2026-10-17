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Havaya ateş açarken kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri Melikgazi'de asker uğurlaması sırasında av tüfeğiyle havaya ateş eden F.T., doldur-boşalt yaparken bacağından yaralandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Havaya ateş açarken kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı

Olayın özeti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, asker uğurlaması sırasında meydana gelen olayda F.T. otomatik av tüfeğiyle havaya ateş ettiği sırada doldur-boşalt yaparken kendini bacağından vurdu.

Müdahale ve sağlık durumu:

Yaralanan F.T., yakınları tarafından Sivas-Kayseri Karayolu uygulama noktasına götürüldü. Haber üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra F.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, otomatik av tüfeği olay yerinde bulundu ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma, olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asker gecesinde tüfekle ateş açan şahıs kendini yaraladı

Asker gecesinde tüfekle ateş açan şahıs kendini yaraladı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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