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Fenerbahçe evinde net skorla kazandı: Lukaku, Kerem ve Muriqi devrede

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti; Lukaku, Kerem ve Muriqi'nin golleri ile önemli bir galibiyet aldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe evinde net skorla kazandı: Lukaku, Kerem ve Muriqi devrede

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda konuk Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi. Karşılaşma, ev sahibinin kontrollü oyunuyla ilerledi ve üç farklı skorla sona erdi. Goller Romelu Lukaku (dk. 40), Kerem Aktürkoğlu (dk. 71) ve Vedat Muriqi (dk. 87) tarafından kaydedildi.

Kritik anlar:

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada İrfan Can'ın filelere gönderdiği top önce sevindirse de, VAR uyarısıyla hakem Çağdaş Altay pozisyonu inceledi ve atak başlangıcında N'Golo Kanté'nin faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu karar maçın akışında belirleyici anlardan biri oldu.

63. dakikada Greenwood'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan Can'ın şutu dışarı çıktı. 65. dakikada ise Hagi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Ederson'un müdahalesiyle kornere gitti. 71. dakikada Kanté'nin ara pasını değerlendiren Kerem, ceza yayı içinden fileleri buldu ve farkı ikiye çıkardı. 87. dakikada sol kanattan gelen ortada oluşan karambolde topu önünde bulan Muriqi, dönüp vurarak skoru 3-0 yaptı.

kadrolar ve değişiklikler:

Stat: Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Fenerbahçe (ilk 11): Ederson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan (Archie Brown dk. 77); Matteou Guendouzi, N'Golo Kanté, Mason Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 67); İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 81), Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 81). Teknik direktör: İsmail Kartal.

Corendon Alanyaspor (ilk 11): Paulo Victor; Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Florent Hadergjonaj; Gaius Makouda, Baran Ali Gezek (Maestro dk. 90+1), Ruan (Enes Keskin dk. 74); İbrahim Kaya (Ianis Hagi dk. 60), Hwang Ui-jo (Elia Meschack dk. 60), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 74). Teknik direktör: Joao Pereira.

Goller: Romelu Lukaku (dk. 40), Kerem Aktürkoğlu (dk. 71), Vedat Muriqi (dk. 87) — hepsi Fenerbahçe adına. Sarı kart: Oğuz Aydın (Fenerbahçe).

Fenerbahçe, karşılaşmayı disiplinli bir savunma anlayışı ve etkili hücum aksiyonlarıyla tamamlayarak rakibine gol şansı tanımadı. İptal edilen gol ve maç içindeki kritik müdahaleler, mücadelenin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor&#039;u 3-0...

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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