Bursa'da yağmur sonrası koordineli seferberlik: ihbarların yüzde 72'si cevaplandı

Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından kent genelinde sel, su baskını, gider tıkanması ve mahsur kalma olaylarına yönelik saha çalışmaları sürüyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler sahada müdahalelerini sürdürüyor.

AKOM koordinasyonu altında saha çalışmaları:

Çalışmaların Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından koordine edildiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi. Toplam 445 ihbarın 320'sine müdahale edildi; bu, ihbarların yaklaşık yüzde 72'sine karşılık geliyor.

Müdahale kapsamı ve devam eden çalışmalar:

Müdahale edilen vakalar sel, su baskını, gider tıkanması ve mahsur kalma olaylarını kapsıyor. Kalan ihbarlara yönelik saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

Bursa'da sel ve su baskınların karşı mücadele sürüyor : 445 ihbarın 320'sine müdahale edildi