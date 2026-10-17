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Uşak'ta risk oluşturan metruk yapılar kaldırılıyor

Uşak Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespitini yapıp ekiplerle kontrollü şekilde yıkarak molozları kaldırıyor ve alanları temizliyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta risk oluşturan metruk yapılar kaldırılıyor

Belediye müdahalesi

Uşak Belediyesi ekipleri, kent genelinde can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapıların tespit edilenlerini güvenlik önlemleri alarak yıkıyor. Ekipler, yıkım sırasında çevre ve vatandaş güvenliğini önceliklendiren bir program uyguluyor.

Güvenlik önlemleri:

Yıkım öncesinde çevre güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, çalışma alanı sınırlandırılmakta ve vatandaşların olası tehlikelerden korunması sağlanmaktadır. Bu süreçte yapıların kontrolsüz çökmesini önlemek amacıyla uzman ekipler devrede olup, yıkımların kontrollü şekilde yapılmasına özen gösteriliyor.

Çevre temizliği ve bakım:

Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar ekipler tarafından kaldırılarak alanlar temizleniyor; böylece yalnızca tehlike ortadan kaldırılmıyor, aynı zamanda çevresel düzen de sağlanıyor. Uşak Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda; "Can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıları kontrollü şekilde yıkarak şehrimizi daha güvenli hale getiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların devam edeceğini ve kent güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte olası risklerin en aza indirgenmesinin amaçlandığını belirtiyor. Vatandaşlar, bu uygulamalar sayesinde yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı hedeflendiğini değerlendirebilir.

UŞAK BELEDİYESİ EKİPLERİ, CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN METRUK YAPILARIN...

UŞAK BELEDİYESİ EKİPLERİ, CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN METRUK YAPILARIN KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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