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Elazığ'da üç tırın zincirleme çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Elazığ-Malatya karayolunda üç tırın çarpıştığı kazada sürücü Mehmet Tuzcu yaşamını yitirdi; sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 21:45

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 21:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da üç tırın zincirleme çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

kaza ayrıntıları:

Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada, üç tırın çarpışması sonucu bölgede büyük çapta hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar, M.K. idaresindeki 23 AEP 229, Mehmet Tuzcu yönetimindeki 78 ABN 235 ile R.C. hakimiyetindeki 27 AUZ 025 plakalı tırlar olarak kayda geçti.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Tuzcu olay yerinde hayatını kaybetti. AFAD ekipleri, kazazedeyi tırın içerisinden çıkartarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

inceleme ve adli işlemler:

Tuzcu'nun cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ELAZIĞ’DA 3 TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. KAZADA, 1 KİŞİ HAYATINI...

ELAZIĞ’DA 3 TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. KAZADA, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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