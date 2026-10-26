Esenler'de sokak ortasında darbedilen genç bıçaklandı, dört şüpheli yakalandı

Esenler'de bıçaklı saldırı

İstanbul Esenler'de 24 Ekim'de meydana gelen olayda, sokak ortasında bir grup tarafından darp edilen ve daha sonra bıçaklanan 19 yaşındaki A.P. hastaneye kaldırıldı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polisin sevk edilmesiyle gündeme geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde kalabalık bir grubun bıçaklı kavga ettiği yönündeki ihbar üzerine ekipler bölgeye intikal etti. Yapılan ilk incelemede genç A.P.'nin grubun saldırısına uğrayarak darb ve bıçaklanma sonucu kanlar içinde bırakıldığı tespit edildi. Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

şüphelilerin tespiti ve yakalanması:

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Araştırmada, bıçaklayan kişinin İ.H. (18) olduğu; genci darp eden diğer isimlerin ise D.K. (18), M.H. (17) ve E.H.S. (18) olarak tespit edildi.

Polisin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla İ.H., D.K., M.H. ve E.H.S. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturma devam ediyor ve emniyet yetkilileri soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İSTANBUL ESENLER’DE KALABALIK BİR GRUP TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLEN VE BIÇAKLA YARALANAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI. OLAYIN ARDINDAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.